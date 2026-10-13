بحرية الجيش الايراني: احتراق ناقلة نفطة مخالفة في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الايراني قالت في بيان لها: بعد ظهر اليوم، رصدت فرق المراقبة للبحرية ناقلة نفط مخالفة تعرضت لأضرار واشتعلت فيها النيران أثناء عبورها الجزء الشرقي من مضيق هرمز، وذلك بعد أن قامت بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بها ومحاولة عبور المنطقة المحظورة.

اكد البيان: تتمتع البحرية الإيرانية، من خلال إعادة تنظيمها ونشر وحداتها العملياتية في الجزء الشرقي من مضيق هرمز وبحر العرب وبحر عُمان، بالسيطرة الكاملة على جميع أنشطة العدو ومرور السفن الخاضعة لمراقبتها الدائمة والفورية.

وشدد الجيش الايراني على انه يجب على جميع السفن، امتثالاً للقوانين الدولية، الامتناع التام عن إيقاف تشغيل أجهزتها الإلكترونية، والتنسيق اللازم مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان المرور الآمن.