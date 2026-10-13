الأدميرال عظمائي: إذا كان الأمريكيون يعتقدون أن مضيق هرمز مفتوحا فليقتربوا منه

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الاميرال علي عظمائي، قال في حوار تلفزيوني: السفينة الأمريكية التي تبلغ قيمتها 13 مليار دولار فقدت طابعها وتبتعد عن مضيق هرمز 700 كيلومتر لأنها لا تجرؤ على الاقتراب من مضيق هرمز.

وأكد: نحن ننتظر اقتراب السفن الأمريكية من مدخل مضيق هرمز لإغراقها؛ نحن نعد الأيام حتى يحدث هذا.

واشار قاىد البحرية الايرانية إلى ان الأمريكيون ورفاقهم خلقوا صمتاً إعلامياً في المنطقة حتى لا يفهم شعوب العالم أن السفن المخالفة ستعاقب؛ ولهذا السبب قمنا بنشر مثالين لعقوبة السفن المخالفة.

ولفت عظمائي: ليعلم الشعب أن المجاهدين في صف واحد مع الناس في الشارع وفي الساحة، ونتعامل بحزم مع المخالفين ولا نتهاون.

واكد: نستطيع أن نحقق الأمن الاقتصادي والسياسي والعسكري مع جيراننا المسلمين، ولسنا بحاجة إلى الأميركيين.

واشار إلى ان أمريكا تتطلع إلى نهب ثروات شعوب المنطقة المسلمين، ألا يقولون إنهم لا يحتاجون إلى مضيق هرمز ونفط الخليج الفارسي، فلماذا هم هنا، ولماذا يحاولون، ولماذا تحلق مقاتلاتهم وطائراتهم بدون طيار في سماء المنطقة كل يوم؟

واكد الادميرال عظمائي انه على صعيد المعدات، نحن اليوم أكثر حداثة، وقمنا بتحويل نقاط الضعف في تكتيكاتنا إلى نقاط قوة. المحاربون اليوم أكثر استعداداً من الأمس.