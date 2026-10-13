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١٣‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٦:٥٨ م

مستشار وزير الداخلية: الدعم الدولي الضئيل لا يلبي التكاليف الباهظة لاستضافة إيران للاجئين

مستشار وزير الداخلية: الدعم الدولي الضئيل لا يلبي التكاليف الباهظة لاستضافة إيران للاجئين

انتقد مستشار وزير الداخلية ورئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بالوزارة، نادر يار أحمدي، اليوم الثلاثاء عدم كفاية الدعم الدولي، مؤكداً أن تقليص الموارد المالية يجب ألا ينعكس على نقل ثقل المسؤوليات إلى عاتق الدول المضيفة بدل تقاسمها بشكل عادل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "يار أحمدي" أشار في الاجتماع الـ77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، إلى استضافة إيران لنحو 770 ألف لاجئ وملايين المهاجرين الأجانب، لا سيما في ظل ظروف الحظر الاقتصادي الأحادي واعتداءين عسكريين واسعين من قبل أمريكا والكيان الصهيوني خلال أقل من عام، موضحاً أنه ورغم هذه الضغوط، واصلت إيران تقديم خدمات تعليمية وصحية وخدمية واسعة للاجئين.

ولفت رئيس مركز شؤون الرعايا والمهاجرين الأجانب بوزارة الداخلية الإيرانية إلى أن هذه الخدمات تشمل تعليم أكثر من 70 ألف طالب جامعي، ودعم أكثر من 40 ألف امرأة معيلة وأطفالهن، وتقديم الرعاية الطبية لأكثر من ثلاثة آلاف مريض بأمراض مستعصية، فضلاً عن تغطية التأمين الصحي الأساسي للاجئين.

وفي إشارة إلى أن إيران أنفقت أكثر من ثلاثة مليارات دولار في قطاع الرعاية الصحية للاجئين وحده، نوه يار أحمدي بأن ما تم تمويله لا يصل حتى إلى عُشر الاحتياجات التشغيلية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيران، والبالغة 140 مليون دولار.

يذكر أن الاجتماع الـ77 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعقد في الفترة من 12 إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في جنيف.

رمز الخبر 1974645

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