المصارع الايراني حميد سوريان يحصل على الميدالية الذهبية في وزن 55 كغم

وذكر موفد وكالة مهر للانباء الى محل المسابقات ان حميد سوريان بعد ان تغلب في المراحل الثلاثة الاولى على خصومه التقى في الدور نصف النهائي الامريكي ليندسي دورلاشه وهزمه بنتيجة 5/3 و5/2.

وفي النزال النهائي لوزن 55 كغم تمكن سوريان من الفوز على غريمه الاذربيجاني بايراموف ونيل الميدالية الذهبية.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يصل فيها سوريان الى نهائي بطولة العالم والمرة الاولى التي يحصل فيها على الميدالية الذهبية./انتهى/