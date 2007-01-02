رئيس مجلس الشورى الاسلامي : التاريخ سيبقي ملف جرائم صدام مفتوحا

وأفادت وكالة مهر للانباء ان حداد عادل هنأ في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الحكومتين الايرانية والعراقية وكذلك عوائل الشهداء والمضحين والمعاقين وعموم الشعب الايراني بإعدام المجرم طاغية العراق المخلوع صدام .

وأعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن أمله بأن يؤدي اعدام المجرم صدام الى استقرار الوضع في العراق, قائلا "خلافا لاعلان البعض بان اعدام صدام ممكن ان يؤدي الى تفاقم الوضع في العراق, فاننا نأمل بان يسود هذا البلد الجار الذي يعاني قرابة ثلاثين عاما من جور صدام والصداميين , مزيدا من الاستقرار والأمن ".

وانتقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محاكمة المجرم صدام بتهمة جريمة قتل مائة وثمانية وأربعين قرويا من بلدة الدجيل, معتبرا ان هناك جرائم أفظع وأكبر ارتكبها الطاغية صدام لم يشر اليها في محاكمته مثل قتله الملايين من أبناء الشعبين الايراني والعراقي وعدوانه على الكويت وقصفه حلبجة بالأسلحة الكيمياوية.

وأشاد حداد عادل بإعدام المجرم صدام مؤكدا ان هذا الاعدام قد أغلق ملف حياته, وان التاريخ سيبقي ملف جرائم صدام وأعوانه وأسياده وخاصة اميركا والدول الأخرى التي دفعته لشن الحروب ومدته بالأسلحة مفتوحا./انتهى/