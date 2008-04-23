منوجهر متكي وسعود الفيصل يبحثان في الكويت أوضاع منطقة الخليج الفارسي

ونقلت وكالة مهر للانباء عن صحيفة الوطن السعودية ان متكي والفيصل بحثا في هذا اللقاء مجمل الأوضاع في منطقة الخليج الفارسي ولاسيما التحسن الأمني والسياسي في العراق في أعقاب العملية الأمنية التي شنتها القوات الحكومية العراقية في الآونة الأخيرة في جنوب البلاد لنزع سلاح الميليشيات الخارجة على القانون.

من جهة أخرى كتبت صحيفة الشرق الاوسط ان متكي أجاب في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء في الكويت عن سؤال حول ما اذا كان قد تطرق خلال لقائه نظيره السعودي في الكويت الى تقريب وجهات النظر السعودية السورية, قائلا "لقد تحدثنا حول العديد من المواقف, في ما يتعلق بالعلاقات الايرانية السعودية الثنائية, والمسائل العالقة التي تدور رحاها في المنطقة".

وأضاف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا "نحن دائما نؤكد على توطيد العلاقات بين دول المنطقة, والسعودية وسورية دولتان مهمتان على الصعيد الاقليمي, وأعداء المنطقة يسعون لبث الفرقة بين دول المنطقة, وهو مايجب أن نتنبه إليه "./انتهى/