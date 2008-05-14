الشيخ نافذ عزام :العدو الصهيوني فشل في ضرب المقاومة رغم تفوقه العسكري

قاكد احد قادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ان اسرائيل ورغم تفوقها العسكري فشلت في التعامل مع المقاومة للشعب الفلسطيني واستخدام كل وسائل العنف من الحصار والقتل والهدم والترويع لكنها لم تستطع ان تنهي حالة الرفض للاحتلال والعدوان لدى الشعب الفلسطيني.