آية الله تسخيري: خلافات المسلمين هي التي جرأت الأعداء على الإساءة الى المقدسات

وأفادت وكالة مهر للانباء ان آية الله محمدعلي تسخيري قدم خلال لقائه مع رئيس جامعة الإمام الأوزاعي بلبنان توفيق حوري, شرحا عن أهداف وأنشطة المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, قائلا "ان هذا المجمع يضطلع بمسؤولية كبيرة في مجال إظفاء التعقل على الحوار بين المذاهب الاسلامية ".

وأضاف, "نحن نبذل جهودنا للاستفادة من القيم المختلفة في مجالات التحقيق والتأليف وتأسيس جامعات المذاهب الاسلامية وتربية الأفراد الحاملين لأفكار التقريب, وتوسيع رقعة المشتركات الدينية بين الشيعة والسنة ".

من جانبه طلب الدكتور توفيق حوري خلال هذا اللقاء إرسال كافة كتب المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية الى مكتبة جامعة الإمام الأوزاعي./انتهى/