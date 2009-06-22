لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي تطالب بإعادة النظر في العلاقات مع بريطانيا

وقال حجة الاسلام حسين سبحاني نيا لمراسل وكالة مهر للانباء ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية عقدت صباح اليوم الاثنين اجتماعا طارئا مع وزير الخارجية وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية لبحث ودراسة القضايا التي برزت مؤخرا على صعيد السياسة الخارجية وخاصة تدخلات بعض الدول الغربية في الاحداث الاخيرة.

وأضاف ان وزير الخارجية قدم ايضاحات مسهبة حول الموضوع، ثم استعرض مساعدي وزير الخارجية ايضاحاتهم التخصصية في هذا المجال، فيما نقل اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية وجهات نظرهم الى مسؤولي وزارة الخارجية، مؤكدين على التصريحات الاخيرة لقائد الثورة الاسلامية في مراسم صلاة الجمعة.

وقال سبحاني نيا انه نظرا للتدخل غير المباشر وحتى تواجد العناصر ذات الصلة ببريطانيا في احداث الشغب الاخيرة، فإن لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية تطالب بخطوة حازمة في إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي تتدخل في الشأن الايراني وخاصة بريطانيا، مضيفا انه تقرر استدعاء سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن الى ايران ليقدم ايضاحاته الى اللجنة من اجل التمهيد للقرارات اللاحقة.

وأكد حجة الاسلام سبحاني نيا ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية كانت قد بعثت رسالة قبل يومين الى وزير الخارجية طلبت فيها إعادة النظر في العلاقات مع بريطانيا، مضيفا ان اللجنة تقوم حاليا بجمع الآراء ووجهات النظر التخصصية بهذا الشأن، ومن المؤمل ان يتم الاعلان رسميا عن القرار النهائي للحكومة خلال الايام القادمة./انتهى/