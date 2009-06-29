كد خدائي: اقتراح موسوي لإعادة فرز الأصوات قيد الدراسة

وردا على سؤال حول انتهاء المهلة الاضافية التي حددها مجلس صيانة الدستور وهي خمسة ايام , لمرشحي الانتخابات الرئاسية العاشرة من اجل تعريف مندوبين لإعادة فرز الاصوات في عدد من صناديق الاقتراع , وهل ان هذه المهلة قابلة للتمديد أم لا , قال كد خدائي في تصريح لوكالة مهر للأنباء , "في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد) تقدم احد الشخصيات السياسية والاجتماعية باقتراح من قبل مير حسين موسوي الى مجلس صيانة الدستور , وقد اعتبر مجلس صيانة الدستور هذا الاقتراح ايجابيا ".

واضاف , "عقد خلال الفترة من التاسعة الى الحادية عشرة من صباح اليوم اجتماعا ضم أعضاء اللجنة الخاصة ومنودبين عن مير حسين موسوي لبحث هذا الاقتراح , ونحن بانتظار الإطلاع على نتائج هذا الاجتماع ".

وأكد كد خدائي "على كل حال فإن مكاتبنا في المحافظات مستعدون لأعادة فرز الأصوات بالطريقة التي اقترحها المهندس مير حسين موسوي , ونأمل حصول تقدم , من اجل تخصيص عدد من صناديق الاقتراع لإعادة فرز الاصوات ".

وردا على سؤال عن امكانية تمديد المهلة في حالة عدم حصول تقدم , قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "نأمل بأن لا يصل الأمر الى تلك المرحلة , واليوم ستعلن النتيجة النهائية ".

وفي سؤال آخر عن هل ان مجلس صيانة الدستور سيقبل بأي نمط يقترحه مير حسين موسوي لإعادة فرز الاصوات أم لا , قال كد خدائي "بالطبع نأخذ بالنمط القابل للتنفيذ , وليس بإمكاننا إعادة فرز الأصوات في جميع صناديق الاقتراع "./انتهى/