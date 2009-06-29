كد خدائي: اقتراح موسوي لإعادة فرز الأصوات قيد الدراسة

وردا على سؤال حول انتهاء المهلة الاضافية التي حددها مجلس صيانة الدستور وهي خمسة ايام , لمرشحي الانتخابات الرئاسية العاشرة من اجل تعريف مندوبين لإعادة فرز الاصوات في عدد من صناديق الاقتراع , وهل ان هذه المهلة قابلة للتمديد أم لا , قال كد خدائي في تصريح لوكالة مهر للأنباء , "في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد) تقدم احد الشخصيات السياسية والاجتماعية باقتراح من قبل مير حسين موسوي الى مجلس صيانة الدستور , وقد اعتبر مجلس صيانة الدستور هذا الاقتراح ايجابيا ".
واضاف , "عقد خلال الفترة من التاسعة الى الحادية عشرة من صباح اليوم اجتماعا ضم أعضاء اللجنة الخاصة ومنودبين عن مير حسين موسوي لبحث هذا الاقتراح , ونحن بانتظار الإطلاع على نتائج هذا الاجتماع ".
وأكد كد خدائي "على كل حال فإن مكاتبنا في المحافظات مستعدون لأعادة فرز الأصوات بالطريقة التي اقترحها المهندس مير حسين موسوي , ونأمل حصول تقدم , من اجل تخصيص عدد من صناديق الاقتراع لإعادة فرز الاصوات ".
وردا على سؤال عن امكانية تمديد المهلة في حالة عدم حصول تقدم , قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "نأمل بأن لا يصل الأمر الى تلك المرحلة , واليوم ستعلن النتيجة النهائية ".
وفي سؤال آخر عن هل ان مجلس صيانة الدستور سيقبل بأي نمط يقترحه مير حسين موسوي لإعادة فرز الاصوات أم لا , قال كد خدائي "بالطبع نأخذ بالنمط القابل للتنفيذ , وليس بإمكاننا إعادة فرز الأصوات في جميع صناديق الاقتراع "./انتهى/
وصف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كد خدائي الاقتراح الذي تسلمه المجلس مساء الأحد من ممثل مير حسين موسوي, بالايجابي, مؤكدا ان اللجنة الخاصة وممثل موسوي تعكفان على دراسة المقترح.
وردا على سؤال حول انتهاء المهلة الاضافية التي حددها مجلس صيانة الدستور وهي خمسة ايام , لمرشحي الانتخابات الرئاسية العاشرة من اجل تعريف مندوبين لإعادة فرز الاصوات في عدد من صناديق الاقتراع , وهل ان هذه المهلة قابلة للتمديد أم لا , قال كد خدائي في تصريح لوكالة مهر للأنباء , "في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد) تقدم احد الشخصيات السياسية والاجتماعية باقتراح من قبل مير حسين موسوي الى مجلس صيانة الدستور , وقد اعتبر مجلس صيانة الدستور هذا الاقتراح ايجابيا ".
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