مقتل 38 في حريق بمستشفى في جنوب شرق كازاخستان

وذكرت رويترز ان الحكومة أضافت في بيان أن العمال أجلوا 40 شخصا آخرين وأنقذوهم من المستشفى الذي أقيم عام 1951 , ولم يعرف سبب الحريق .

وقالت ايناجول شاكيروفا المتحدثة باسم رئيس الوزراء كريم ماسيموف "أمر رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية خاصة للتحقيق في الحادث ".

وهذا المستشفى واحد من ضمن مؤسسات كثيرة للرعاية الطبية التي تديرها الدولة وتقدم العلاج والاستشارات لمدمني المخدرات في تلك الجمهورية السوفيتية السابقة التي تقع على الطريق الرئيسي لتهريب المخدرات من أفغانستان الى غرب أوروبا .

وهناك نحو 55 ألف مدمن مخدرات مسجل رسميا في البلد الذي تقطنه 16 مليون نسمة حيث يتاح أيضا القنب الذي ينمو في البرية بشكل كبير بالاضافة الى الافيون والهيرويين الافغاني المهرب ./انتهى/