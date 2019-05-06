الحكومة الايرانية تسعى لمحاصصة البنزين والبرلمان يعارض

وصرح النائب محمدرضا صباغيان لمراسل وكالة مهر للأنباء، فيما يتعلق بالجلسة غير العلنية لمجس الشورى الاسلامي التي تمحورت حول موضوع محاصصة البنزين، بأن كل من وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية محمدباقر نوبخت ووزير النفط بيجن نامدار زنكنه القوا كلمة خلال هذه الجلسة.

وأضاف أن معظم خطاب الوزراء كان يتعلق بموضوع محاصصة البنزين، كما قدم نوبخت تقريرا حول كيفية توفير الميزانية للعام الجاري.

وأكد البرلماني محمدرضا صباغيان أن الحكومة مصرة على محاصصة البنزين وعرضه بسعرين مختلفين في الاسواق، الا أن نواب المجلس يعارضون ذلك بشدة نظرا للأوضاع الاقتصادية السائدة./انتهى/