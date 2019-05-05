ازدياد مساحة أنهر "هامون" في محافظة سيستان وبلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هطول الامطار الغزيرة ضمن الاسابيع الاخيرة في جنوب شرقي البلاد، نفخت بروح الحياة من جديد في أنهر "هامون" الثلاثة في محافظة سيستان وبلوشستان، حيث ازدادت مساحتها بنسبة ملحوظة لتصل الى 2037 كيلومتر مربع.

ووفقا لبيانات التقطتها الاقمار الصناعية لإستشعار عن بعد، فان هذه الانهر كانت جافة بشكل كامل في مثل هذه الايام.

وتم الحصول على هذه المعلومات عبر قمر TERRA ومستشعر "ماديس".

ويشير الرسم البياني التالي الى تغيير مساحة انهر هامون منذ 21 من مارس عام 2018 لغابة الان.

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