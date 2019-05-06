ظريف يؤكد على ضرورة ايجاد مجمع حوار اقليمي لكبح سياسات الغطرسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف غرد على صفحته الشخصية على موقع التويتر فيما يتعلق بلقاءاته مع الساسة والمسؤولين الحاضرين في مجمع حوار التعاون الاسيوي الذي عقد في الدوحه: كان هناك لقاءات مهمة أثناء مشاركتي في مؤتمر حوار التعاون الاسيوي مع الامير القطري تميم بن حمد آل ثاني ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزراء العديد من الدول، حيث أكدت على ضرورة ايجاد مجمع الحوار الاقليمي وتنسيق القدرات من أجل كبح سياسات التوسع والغطرسة ذات النزعة التفردية.

والجدير بالذكر أن ظريف كان في الاسبوع الماضي في زيارة الى الدوحة للمشاركة في مؤتمر حوار التعاون الاسيوي (ACD)./انتهى/.