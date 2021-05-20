تدشين عددا من المشاريع الوطنية البتروكيمياوية جنوبي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وبحسب وزارة النفط، تبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع، 1304 ملايين دولار، ومن شانها ان توفر فرص عمل لـ 2000 و454 شخصا في كلا المحافظتين.

وخلال تصريحه بالمناسبة، قال الرئيس روحاني : ان الحكومة وبناء على الوعود التي قطعتها، قامت خلال العام الماضي بتدشين 17 مشروعا بتروكيمياويا؛ ولفت بان ذلك شكل انجازا منقطع النظير في البلاد.

ولفت رئيس الجمهورية، ان الانجازات المحققة في مجال المشاريع البنيوية والوطنية جاءت رغم الحرب الاقتصادية التي طال امدها لاربعة اعوام في البلاد وايضا الظروف العصيبة الناجمة عن جائحة كورونا.

واضاف روحاني : ان الحكومة تمكنت وسط اصعب الظروف وبفضل توجيهات ودعم سماحة قائد الثورة الاسلامية وتعاون الشعب وصموده، ان تثبت لامريكا بان ايران الاسلامية بشعبها الابي ستواصل مسارها نحو الرقي والازدهار، وان الحظر لن يستطيع ان يوقف هذه المسيرة على الاطلاق.

/انتهى/