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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٢٢ م

الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين آلاف المشاريع الزراعية في البلاد

الرئيس روحاني يرعى مراسم تدشين آلاف المشاريع الزراعية في البلاد

رعى الرئيس الايراني "حسن روحاني" _ عبر تقنية الفيديو كونفيرانس_ افتتاح آلاف المشاريع الوطنية في مجالات الري والتربة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، في مناطق مختلفة من البلاد.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني رعى اليوم، الخميس، افتتاح آلاف المشاريع الوطنية في مجالات الري والتربة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في مختلف أنحاء البلاد. 

وتشمل المشاريع: 3 الاف و913 مشروعا تتعلق بمنظومات الري الحديثة بمساحة 72 الف هكتار من الاراضي ، و150 مشروعا يتعلق بالثروة السمكية ، و571 مشروعا في مجال الثروة الحيوانية والدواجن.

وبلغت الاستثمارات التي رصدت من قبل القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المشاريع 8 تريليونات و 147 مليار تومان وتوفر 42 الفا و300 فرصة عمل للمواطنين.

/انتهى/

رمز الخبر 1913830
https://ar.mehrnews.com/news/1913830/

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