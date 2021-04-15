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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:١٢ م

روحاني يشرف على تدشين 4 مشاريع بتروكيميائية في عدة محافظات جنوبية

روحاني يشرف على تدشين 4 مشاريع بتروكيميائية في عدة محافظات جنوبية

إنطلقت مراسم تدشين 4 مشاريع وطنية في المجالات "البيتروكيميائية"، برعاية الرئيس "حسن روحاني" جنوبي البلاد، عبر الفيديو برعاية، من شانها ان توفر فرص عمل لـ 850 شخص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه منذ قليل، بدأت مراسم تدشين 4 مشاريع وطنية في المجالات "البيتروكيميائية"، برعاية الرئيس "حسن روحاني". 

وجائت هذه المشاريع في سياق تحقيق طفرة الانتاج البتروكيمياوي، والتي انطلقت منذ العام الماضي بتدشين 13 مشروعا اخر في البلاد.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة الصناعات البتروكيمياوية الوطنية، ان الطاقة الاسمية لهذه الصناعة الوطنية بلغت في نهاية العام الماضي (الايراني في 20 اذار / مارس 2021)، 90 مليون طن سنويا.

وتجدر الاشارة، ان المشاريع الوطنية التي دشنت اليوم، تتضمن مشروع انتاج غاز الميثان في مصفاة بارسيان بمدينتي سبهر (في محافظة فارس – جنوب ) وعسلوية (في محافظة بوشهر – جنوب)، وبقيمة استثمارية تقدر 1.1 مليار دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1913617
https://ar.mehrnews.com/news/1913617/

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