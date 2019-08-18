روحاني: ايران مستعدة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع بنغلادش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني وخلال استلامه اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية بنغلاديش في طهران "ا.ف.م كوسال اعظم ساركار" اليوم الاحد، اكد على رغبة ايران لتعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين، قائلا: أن طهران ودكا تجمعهما الكثير من النقاط الثقافية المشتركة ونحن جاهزون لتوسيع علاقاتنا مع بنغلادش في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال روحاني أن ايران ترحب بمستوى رفيع من العلاقات السياسية بين البلدين، مشددا على اهمية الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين مجدية ومؤثرة لتعزيز العلاقات.

وتوجه روحاني بالشكر والتقدير لبنغلادش حكومة وشعبا لإستضافتهم الشعب الروهنغي المضطهد المهجر من وطنه ظلما، معلنا عن استعداد ايران لتقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين المسلمين.

وبدوره قال سفير بنغلادش في طهران: ان مهمتي هي تعزيز العلاقات بين ايران وبنغلادش على مختلف الاصعدة.

وأومأ بأن طهران وداكا تجمعهما علاقات ودية ضمن مستويات عالية، مشيرا الى الاواصر الثقافية المشتركة بين ايران وبنغلادش، كما قال: ان التعاون المشترك بين البلدين يعتمد على جذور ثقافية عتيقة، اضافة الى مواقف البلدين تجاه القضايا الدولية القريبة لبعضها البعض ونسعى من اجل تمتين وتوسيع هذا التعاون.

واكد الاخير على اهمية القطاع الخاص من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وداكا.

ووجه سفير بنغلادش في طهران دعوة للرئيس الايراني حسن روحاني نيابة عن مسوؤلين بلاده، للمشاركة في الاجتماع القادم لرؤساء مجموعة "دي 8" التي تستضيفه بنغلادش./انتهى/.