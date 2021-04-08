تدشين عدة مشاريع وطنية معرفية في مناطق مختلفة

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي الأسبوع ال61 لل" التغطية الوطنية للتدبير والأمل من اجل قفزة الإنتاج" افتتح رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مشاريع بمحافظات طهران والبرز وقزوين.

والمشاريع على النحو التالي: خطة إنتاج لقاح الإنفلونزا الموسمية، خطة إنتاج قطار إيراني ب7 فراغونات، عرض أول قطار مصنوع في طهران، بالإضافة إلى خط إنتاج محركات 3 سيلندر قليلة الصرف، مختبر وطني للقوى المُحَركة و غيرها من المشاريع.

والجدير بالذكر ان تلك المشاريع أٌفتٌتِحَت بتكلفة وقدرها "462 مليار تومان" والتي ستُأمن فرص عمل لما يقارب 7 آلاف و 595 نفر.