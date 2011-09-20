جوبيه يخشى انفجار العنف في الشرق الأوسط

وقال جوبيه أمام مجلس العلاقات الخارجية في مركز الأبحاث الأميركي "يجب إعادة إطلاق عملية السلام"، معتبراً أن وضع الفلسطينيين الحالي "غير مقبول ولا يطاق".

وتجري تحركات دبلوماسية مكثفة لتفادي أي مواجهة كبرى في الأمم المتحدة حيث تعتزم السلطة الفلسطينية الجمعة تقديم طلب انضمام فلسطين الى المنظمة الدولية. ويعارض الكيان الصهيوني هذه الخطوة التي يعتبرها "أحادية الجانب" على غرار الولايات المتحدة التي أعلنت أنها قد تستخدم حقها في النقض (الفيتو) لعرقلة الطلب الفلسطيني./انتهى/

