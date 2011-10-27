القوات الصهيونية تشن 3 غارات على خان يونس

وافادت وكالة مهر للانباء بأن الشهود اوضحوا ان طائرة صهيونية اطلقت صاروخا على موقع تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غرب خان يونس كما سقط صاروخ ثان قرب مدينة اصداء الترفيهية والاعلامية في المنطقة القريبة منه دون ان يصب احد.

واشار الشهود الى ان صاروخا سقط شرق خان يونس على منطقة خلاء دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.

واشار شهود عيان الى ان صاروخا واحدا على الاقل من نوع غراد اطلق مساء الاربعاء من قطاع غزة على الاراضي المحتلة دون مزيد من التفاصيل./انتهى/