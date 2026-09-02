الجيش الايراني يقصف القواعد الأمريكية في البحرين والإمارات بالطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الجولة الثلاثين من عملية "الصاعقة"، وردًا على استهداف المدنيين، قصف الجيش الايراني بعشرات من الطائرات المسيّرة المدمرة منذ فجر اليوم، أنظمة الرادار ومواقع القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد بالإمارات.

كما استهدف منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بهجمات مكثفة من طائرات "آرش" المسيّرة المدمرة.

وتُعدّ قاعدة الظفرة من أهم المراكز العملياتية للجيش الأمريكي في المنطقة، حيث يستخدمها في العمليات الجوية والاستطلاع والمراقبة والدعم.

وأكدت إدارة العلاقات العامة بالجيش الإيراني ما يلي: إن الهجمات على المناطق السكنية واستهداف حفلات الزفاف من قبل العدو أمثلة واضحة على جرائم الحرب وتكشف عن الطبيعة البغيضة لـ "حقوق الإنسان الأمريكية"، ومن المؤكد أن رد فعل مقاتلي الجيش على هذه الجرائم سيكون واسع النطاق وشاملاً.

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