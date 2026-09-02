الحرس الثوري: دمرنا نظام توجيه منطاد التجسس الأمريكي في أربيل وقتلنا عددا من الارهابين الامريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانه السادس، موجهًا إياه إلى الشعب الكردستاني العراقي الكريم.

نص البيان كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارین؛

"ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب"

يا أهل كردستان العراق المسلمين الكرام!

إن الجيش الأمريكي قاتل الأطفال، الذي بدأ عدوانه على إيران بجريمة قتل الأطفال في ميناب ولامرد، حيث قُتل ما يقارب مئتي طفل في هاتين المدينتين، قد زاد من فظائعه الليلة الماضية بهجومه الوحشي على حفل زفاف عروسين سنيين شابين في مدينة سيريك، مما أسفر عن مقتل نحو سبعين بريئًا. وعقب هذه الجريمة، استشهد حتى الآن أربعة من المدعوين، بينهم طفل.

وثأرًا لإراقة دماء الأبرياء، قصف مقاتلو الحرس الثوري الإسلامي الباسلون بالصواريخ والطائرات المسيرة قواعد أمريكية في أربيل، فدمروا مركز صيانة ومستودعات معدات تقنية تابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، وعطلوا نظام توجيه منطاد التجسس الأمريكي في القاعدة. كما أضرم مقاتلو القوات البرية النار في خزانات الوقود في هذه القاعدة، مما أسفر عن مقتل عدد من المعتدين.

لقد آن الأوان لإنهاء هيمنة النظام الأمريكي البغيض والوحشي. أرض أبناء فاتحي القدس ليست مكانًا للكفار ليستقروا ويثيروا الفتن.

لا تسمحوا لأرضكم أن تكون بؤرةً لمثل هذه الجرائم البشعة.

يجب تطهير هذه الأرض الطاهرة من دنس الوجود الشرير للأشرار الأمريكيين. بهذه الجرائم الواضحة، بات الدليل قاطعًا للجميع.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

/انتهى/