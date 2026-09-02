الحرس الثوري يدك قاعدة علي السالم في الكويت وحظيرة طائرات بدون طيار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قسم العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي في البيان رقم 7:

بسم الله، قاصم الجبّارين

ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب

أيها الشعب الكويتي الكريم،

الليلة الماضية، ارتكب أبناء الشيطان، وبعضهم متمركز في قواعد الشيطان الأكبر بالكويت، جريمة شنيعة في المنطقة، وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حوّل الجيش الأمريكي، قاتل الأطفال، حفل زفاف شابين سنيين محترمين إلى مأساة بقصف منزل سكني في سيريك وتدميره بالكامل.

في هذا الهجوم الشنيع، أصيب نحو 70 شخصًا بريئًا، واستشهد منهم 4، بينهم طفل.

ردًا على هذه الجريمة فجر اليوم، شنّ جنود الحرس الثوري الإيراني البواسل، أثناء هجومهم على القواعد الأمريكية في الأردن والبحرين وأربيل، هجومًا صاروخيًا وجويًا مشتركًا على مقرّ إقامة القائد الأمريكي لقاعدة علي السالم، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر العدو.

كما تم احراق حظيرة الطائرات المسيّرة ومنصة إطلاقها، التي شاركت في الهجمات على المدنيين، ودمر عدد منها.

أيها الشعب الكويتي الكريم،

أنتم تعلمون جيدًا مصالحنا وعلاقتنا بكم. ما يؤلمنا ويقلقنا هو احتلال الجيش الأمريكي الإرهابي لأراضي المسلمين.

هذه الهجمات تهدف إلى مساعدتكم في تطهير أرض الكويت الطاهرة ووطن الصالحين من دنس الكفار الأمريكيين. أملاً في زوال الهيمنة الأمريكية والنظام الصهيوني الوحشي، وتحرير شعب الكويت النبيل واستقلاله من أيدي المعتدين المحتلين.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

/انتهى/