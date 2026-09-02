وسائل إعلام عبرية: صاروخ إيراني أصاب مباشرة قاعدة أميركية في الأردن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وسائل إعلام صهيونية أعلنت أن بعض التقارير تشير إلى إصابة مباشرة لصواريخ إيرانية لإحدى القواعد العسكرية الأميركية في الأردن.

وبعد بدء رد القوات المسلحة الإيرانية على الاعتداءات الأميركية الأخيرة، أعلنت وسائل إعلام أردنية أمس سماع دوي عدة انفجارات في مناطق مختلفة من البلاد.

وتتحدث بعض الأنباء غير المؤكدة عن وقوع هجوم عنيف وإصابة صواريخ باليستية للقاعدة الجوية موفق السلطي في الأردن، حيث يتمركز الجنود الأميركيون الإرهابيون.

وكانت أميركا الإجرامية قد شنت اليوم مرة أخرى هجوماً على مناطق من إيران، وردت القوات المسلحة الإيرانية فوراً برد حازم وساحق على هذه الهجمات.

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