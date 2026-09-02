استشهاد 3 من مقاتلي التعبئة في مدينة "دير" في جزيرة "لاوان"

أفادت مراسل وكالة مهر للأنباء أن العقيد عبد الكريم بولادي فر قال صباح اليوم الأربعاء للصحفيين إنه في هذا الهجوم الغادر، نال الشهداء الأبرار مهدي بحراني وحسين صالح نجاد وحسن مؤمني شرف الشهادة، وأصيب عدد آخر من قوات حفظ الأمن في مدينة دير.

وأعلن نائب قائد مقر سيد الشهداء في مدينة دير عن تشكيل لجنة خاصة لاستقبال الشهداء للتنسيق اللازم لتكريم هؤلاء الأبطال، مؤكداً أن الشعب الثوري والملتزم بولاية الفقيه في مدينة دير سيبذل قصارى جهده في مراسم هؤلاء الشهداء.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن برامج مراسم الاستقبال والوداع والتشييع والدفن لهؤلاء الشهداء الأبرار، سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد الانتهاء منها، لإعلام الجماهير الشعبية المحبة للشهداء والمقدرة لهم.

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