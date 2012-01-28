سيتم عرض عشرات الانجازات الدفاعية خلال عشرة الفجر

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء بأن العميد احمد وحيدي قال على هامش اجتماع كبار مدراء وزارة الدفاع: بمناسبة ايام عشرة الفجر المباركة واحياء الذكرى الثانية والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية، سيتم عرض عشرات الانجازات الهامة لوزارة الدفاع في المجالات العسكرية وغير العسكرية، وسيتم تدشينها ورفع الستار عنها خلال مراسم خاصة.

واوضح العميد وحيدي ان هذه الانجازات في العديد من المجالات بما فيها الجوية والصاروخية والالكترونية والاتصالات والدفاع الجوي والبحرية والعتاد الذكى، مضيفا ان بعض هذه الانجازات قد وصلت مرحلة الانتاج الصناعي، وسيتم تسليمها الى القوات المسلحة في نفس الوقت.

واكد وزير الدفاع عن افتتاح هذه المشاريع يأتي كثمرة لجهود وهمة العلماء والمتخصصين الايرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، الامر الذي يثبت عدم جدوى العقوبات والحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/