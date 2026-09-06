الفنان الإيراني: مكانة ترامب وادعاءاته في مزبلة التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، رسم الفنان الكاريكاتوري الإيراني المعروف دولياً، سيد مسعود شجاعي طباطبائي، الذي تحظى أعماله بحضور بارز في جبهة المقاومة، كاريكاتيراً جديداً رداً على تصريحات ترامب الأخيرة.

وكتب شجاعي طباطبائي في تعليقه على العمل:

«يقول ترامب بشأن مذكرة التفاهم الإسلامية في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة: "هذا الاتفاق لا يساوي حتى قيمة الورق الذي كُتب عليه". أما بالنسبة لنا، فإن كلام ترامب، الذي تكرر ذكر اسمه في الجدل المرتبط بملف فساد إبستين، لا يساوي حتى قطعة من القمامة. إن مكانة ترامب وادعاءاته في مزبلة التاريخ».