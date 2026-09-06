ميداليات ملونة للرياضيين الإيرانيين في دورة الألعاب العالمية للبدو الرحل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كانت إيران قد حصدت في الدورة الخامسة من الألعاب العالمية للبدو الرحل التي أُقيمت عام 2024 في أستانا بكازاخستان، 13 ميدالية (ذهبية واحدة،3 فضيات، 9 برونزيات).

وتظهر مقارنة الأداء بين الدورتين أن البعثة الإيرانية حصلت في الدورة السادسة على ميداليتين أكثر من الدورة السابقة، لكن الأهم من زيادة العدد هو القفزة النوعية في حصيلة الذهبيات، حيث ارتفع عددها من ميدالية واحدة عام 2024 إلى أربع ميداليات عام 2026.

وفي هذه الدورة، أحرز كل من رضا قيطاسي في لعبة "جر العصي"، وسجاد سلطاني نجاد في مسابقة أقوى الرجال، ومصطفى نجفي في مصارعة "غيولش"، ومصطفى طغاني في المصارعة البطولية، الذهبيات الأربع الثمينة لإيران.

وفي منافسات الميداليات الفضيات، احتل ممثلو إيران المراكز الثانية في رياضات الكوراش، وشد الحبل باليد اليمنى، وشد الحبل الجماعي.أما الميداليات البرونزية فقد تحققت على يد مريم فراهاني نيا، وأبو الفضل حيدري مهر، ومحدثة تبرك، وأمير رضا صحرائي، وحسن بولادي، وبوريا شكري، ومرصاد شاكري.

وجاء هذا الأداء في وقت شهدت فيه دورة الألعاب العالمية للبدو الرحل عام 2026 بمشاركة رياضيين من 104 دول، مما عزز مكانة هذا الحدث كأحد أبرز المحافل الدولية للرياضات التقليدية والأصيلة.

وبهذا، اختتمت البعثة الإيرانية مشاركته في الدورة السادسة من ألعاب العشائر العالمية بـ 4 ذهبيات، و3 فضيات، و8برونزيات، بمجموع15 ميدالية، وهو أداء يعكس، مقارنة بالدورة السابقة، قفزة نوعية لاسيما في الذهبيات، وتألقاً لافتاً للرياضيين الإيرانيين في هذا المحفل الدولي.

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