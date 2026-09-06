اللواء عبداللهي: الأمريكيون لم يسمعوا من إيران سوى «لا» منذ 80 عاماً ولن نستسلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال اللواء عبداللهي، خلال لقائه القائمين على ملف الحرب الناعمة، إن الأمريكيين لم يتلقوا منذ أكثر من ثمانية عقود جواباً سلبياً من أي دولة، وإنهم كانوا يتوهمون قبل عدوانهم على إيران أن الشعب الإيراني الكبير سيستسلم، مؤكداً أن هذا الوهم لن يتحقق أبداً.

وأضاف أن العدو يسعى إلى تعويض فراغاته وإخفاقاته الاستراتيجية من خلال الحرب الناعمة والحرب المعرفية والضغوط الاقتصادية، لكنه لن يتمكن من تحقيق أي إنجاز في هذه المجالات أيضاً، وسيسجل هزيمة أخرى في سجله المخزي بعد إخفاقه العسكري أمام إيران.

نموذج جديد للمقاومة

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالقيم الإلهية والوطنية، قدمت للعالم نموذجاً جديداً للمقاومة.

أفول القوة الأمريكية

وأشار اللواء عبداللهي إلى أن عالم المستقبل سيكون مختلفاً عن عالم الماضي، مؤكداً أن هذا التحول سيكون لمصلحة الشعب الإيراني، وسيترافق مع أفول حتمي للقوة الأمريكية.