وزير الخارجية الإيراني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبداللهيان ، الذي يزور جنيف على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واجتماع مؤتمر نزع السلاح النووي بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد ظهر اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بجنيف وأجرى جولة من المباحثات .

وناقش وزير الخارجية الإيراني وغوتيريش ، في 10 شباط / فبراير ، بعض التطورات الإقليمية والدولية ، بما في ذلك وقوع زلزال كبير في سوريا وتركيا وآخر التطورات في مفاوضات رفع الحظر.

والتقى أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين مع وزراء خارجية فنلندا وأرمينيا وبلجيكا في جنيف واجرى معهم مباحثات كلا على حدة .

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