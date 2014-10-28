منبر الوحدة يدعو لتسليح الجيش اللبناني وتجهيزه وتغطية حربه على الإرهاب

عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية إجتماعاً ثمّن خلاله المجتمعون دور الجيش اللبناني في التصدي للإرهاب ، ودعا المجتمعون إلى تسليح الجيش لاسيما وأن الهبة الإيرانية حاضرة وغير مشروطة.
وافاد مرالس وكالة مهر للانباء ان لأمانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية" عقدت اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة اصدر بعده بيانا حيا فيه "الجيش اللبناني، قيادة وضباطا وأفرادا، تحية إكبار وشكر وعرفان وتعزية قلبية ووطنية بشهدائه البواسل الذين يقضون في ساحة الوغى أبطالا من خيرة شبابنا، بل خيرتهم، حماة سيادة الوطن وأمن المواطن في مواجهة الإرهابيين القتلة المخربين المأجورين كما والموتورين من ورائهم".
رمز الخبر 1843271
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