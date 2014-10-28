منبر الوحدة يدعو لتسليح الجيش اللبناني وتجهيزه وتغطية حربه على الإرهاب

عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية إجتماعاً ثمّن خلاله المجتمعون دور الجيش اللبناني في التصدي للإرهاب ، ودعا المجتمعون إلى تسليح الجيش لاسيما وأن الهبة الإيرانية حاضرة وغير مشروطة.