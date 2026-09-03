تفاصيل مراسم استقبال والوداع وتشييع الشهيد الطيار حسين مهدويان في قزوين

أفادت وكالة مهر للأنباء أن اجتماعاً تنسيقياً لمراسم استقبال، والوداع، وتشييع، ودفن جثمان الشهيد الطيار حسين مهدويان، عُقد صباح اليوم الخميس بحضور جمع من المسؤولين في محافظة قزوين، في قاعة اجتماعات نائب المحافظ للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع، أعلن العميد محمد أميري مقدم، مدير عام حفظ الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة في محافظة قزوين، تفاصيل برامج استقبال وتشييع هذا الشهيد.

ووفقاً لإعلانه، ستنطلق مراسم استقبال جثمان الشهيد مهدويان يوم السبت 14 سبتمبر الساعة 10 صباحاً، من أمام مبنى إذاعة وتلفزيون مركز قزوين، وبمشاركة مختلف شرائح الشعب.

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