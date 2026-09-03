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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:٣٢ م

عارف: أشهر سوداء تنتظر اقتصاد أميركا

عارف: أشهر سوداء تنتظر اقتصاد أميركا

كتب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، في منشور له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن على الأميركيين التفكير في تخزين البنزين والوقود، وأن أشهراً سوداء تنتظر اقتصاد أميركا.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قال في منشور له على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، إن جرائم أميركا الجديدة ضد الشعب الإيراني، غيرت المعادلات الأمنية والعقيدة الدفاعية لدينا.

وأضاف أن ردنا من الآن فصاعداً سيكون غير متوازن، ومتعدد الطبقات، ومسلباً لأمن المعتدي.

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى اقتراب الأشهر الباردة من العام في الدول الغربية، وشدد على أن الأميركيين يجب أن يفكروا في تخزين البنزين والوقود، وأن أشهراً سوداء تنتظر اقتصاد أميركا.

/انتهى/

رمز الخبر 1973530

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