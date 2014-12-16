  1. السياسة
١٦ ديسمبر ٢٠١٤ - ١٤:٢٣

عراقجي : محادثات جنيف تسودها أجواء ايجابية

عراقجي : محادثات جنيف تسودها أجواء ايجابية

قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية والدولية ان المباحثات الثنائية المنعقدة بين الوفدين الايراني والامريكي في جنيف تسودها اجواء ايجابية جدا ولكن لايمكن التكهن بنتائجها .

وقالت وكالة مهر للانباء ان "عباس عراقجي" قال للصحفيين لدى انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين الوفدين الايراني والأمريكي : ان اجواء المفاوضات ايجابية جدا لكننا مازلنا في المراحل الأولية وهناك مسافة كبيرة تفصلنا عن التوصل الى حل .
  واضاف : لقد اجرينا مفاوضات مسهبة فيما يتعلق بكل الموضوعات المطروحة وخاصة قضية العقوبات وهناك مباحثات مفصلة على مستوى المساعدين وعلى مستوى الخبراء .
  وقال عراقجي ان محادثات ثنائية ستنعقد بعد ظهر الثلاثاء بين الوفد الايراني ووفود الدول الست ويوم الأربعاء ستكون هناك جلسة مفاوضات مشتركة مع وفود الدول الست .
 واضاف : ان المفاوضات تجري على التفاصيل الصغيرة جدا وهناك حلول لبعض المواضيع كما توجد هناك مواضيع تحتاج الى بذل جهد أكبر /انتهى / .  
 

رمز الخبر 1846301

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