عراقجي : محادثات جنيف تسودها أجواء ايجابية

وقالت وكالة مهر للانباء ان "عباس عراقجي" قال للصحفيين لدى انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين الوفدين الايراني والأمريكي : ان اجواء المفاوضات ايجابية جدا لكننا مازلنا في المراحل الأولية وهناك مسافة كبيرة تفصلنا عن التوصل الى حل .
واضاف : لقد اجرينا مفاوضات مسهبة فيما يتعلق بكل الموضوعات المطروحة وخاصة قضية العقوبات وهناك مباحثات مفصلة على مستوى المساعدين وعلى مستوى الخبراء .
وقال عراقجي ان محادثات ثنائية ستنعقد بعد ظهر الثلاثاء بين الوفد الايراني ووفود الدول الست ويوم الأربعاء ستكون هناك جلسة مفاوضات مشتركة مع وفود الدول الست .
واضاف : ان المفاوضات تجري على التفاصيل الصغيرة جدا وهناك حلول لبعض المواضيع كما توجد هناك مواضيع تحتاج الى بذل جهد أكبر /انتهى / .
قال مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الحقوقية والدولية ان المباحثات الثنائية المنعقدة بين الوفدين الايراني والامريكي في جنيف تسودها اجواء ايجابية جدا ولكن لايمكن التكهن بنتائجها .
وقالت وكالة مهر للانباء ان "عباس عراقجي" قال للصحفيين لدى انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين الوفدين الايراني والأمريكي : ان اجواء المفاوضات ايجابية جدا لكننا مازلنا في المراحل الأولية وهناك مسافة كبيرة تفصلنا عن التوصل الى حل .
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