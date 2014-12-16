عراقجي : محادثات جنيف تسودها أجواء ايجابية

وقالت وكالة مهر للانباء ان "عباس عراقجي" قال للصحفيين لدى انتهاء الجولة الأولى من المباحثات بين الوفدين الايراني والأمريكي : ان اجواء المفاوضات ايجابية جدا لكننا مازلنا في المراحل الأولية وهناك مسافة كبيرة تفصلنا عن التوصل الى حل .

واضاف : لقد اجرينا مفاوضات مسهبة فيما يتعلق بكل الموضوعات المطروحة وخاصة قضية العقوبات وهناك مباحثات مفصلة على مستوى المساعدين وعلى مستوى الخبراء .

وقال عراقجي ان محادثات ثنائية ستنعقد بعد ظهر الثلاثاء بين الوفد الايراني ووفود الدول الست ويوم الأربعاء ستكون هناك جلسة مفاوضات مشتركة مع وفود الدول الست .

واضاف : ان المفاوضات تجري على التفاصيل الصغيرة جدا وهناك حلول لبعض المواضيع كما توجد هناك مواضيع تحتاج الى بذل جهد أكبر /انتهى / .

