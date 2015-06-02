  1. السياسة
٢ يونيو ٢٠١٥ - ١٥:٤٧

شمخاني لدى استقباله رئيس مجلس الشعب السوري

الاوضاع الميدانية في سوريا ستتغير قريبا

الاوضاع الميدانية في سوريا ستتغير قريبا

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" دعم ايران لسوريا قائلا ان الاوضاع الميدانية في هذا البلد ستتغير قريبا لصالح أمن الشعب السوري وذلك بارادة القادة السوريين وقطع طرق دعم الارهابيين .

وافادت وكالة مهر للانباء ان شمخاني أشاد لدى استقباله رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام اليوم الثلاثاء بمقاومة وصمود الحكومة والجيش والشعب في سوريا لمدة 4 سنوات امام الجماعات الارهابية المتعددة قائلا ان الطريق الوحيد للمواجهة الشاملة مع فتنة الارهابيين التكفيريين هو الحوار والتعاون بين الدول الاسلامية ومنع تدخلات القوى الاجنبية .

واضاف شمخاني ان امريكا وحلفائها الاقليميين يقومون بشكل رسمي وعلني بتدريب وتجهيز الارهابيين التكفيريين وينتهكون قرارات مجلس الأمن الدولي ويفرضون العقوبات على الشعب السوري والحكومة السورية الشرعية بدلا من ايقاف الدعم المالي والتسليحي عن الارهابيين .    

 واعتبر شمخاني سوريا خط الدفاع الأول عن البلدان الاسلامية امام الكيان الصهيوني والموجة الهائجة للارهاب التكفيري قائلا ان اضعاف سوريا سيؤدي الى تأزيم اوضاع كافة الدول الجارة ودول المنطقة وخروجها عن السيطرة /انتهى/ .

رمز الخبر 1855664

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