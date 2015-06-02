الاوضاع الميدانية في سوريا ستتغير قريبا

وافادت وكالة مهر للانباء ان شمخاني أشاد لدى استقباله رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام اليوم الثلاثاء بمقاومة وصمود الحكومة والجيش والشعب في سوريا لمدة 4 سنوات امام الجماعات الارهابية المتعددة قائلا ان الطريق الوحيد للمواجهة الشاملة مع فتنة الارهابيين التكفيريين هو الحوار والتعاون بين الدول الاسلامية ومنع تدخلات القوى الاجنبية .

واضاف شمخاني ان امريكا وحلفائها الاقليميين يقومون بشكل رسمي وعلني بتدريب وتجهيز الارهابيين التكفيريين وينتهكون قرارات مجلس الأمن الدولي ويفرضون العقوبات على الشعب السوري والحكومة السورية الشرعية بدلا من ايقاف الدعم المالي والتسليحي عن الارهابيين .

واعتبر شمخاني سوريا خط الدفاع الأول عن البلدان الاسلامية امام الكيان الصهيوني والموجة الهائجة للارهاب التكفيري قائلا ان اضعاف سوريا سيؤدي الى تأزيم اوضاع كافة الدول الجارة ودول المنطقة وخروجها عن السيطرة /انتهى/ .