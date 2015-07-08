الخارجية الإيرانية تدين القصف السعودي للمدن اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "مرضية أفخم" أدانت بشدة الهجمات المتتالية للطيران السعودي على المناطق السكانية والتجارية في اليمن وتكثيفها خلال الأيام الماضية واستشهاد وجرح العشرات من الناس الصائمين والبراء.

واعتبرت أفخم الهجمات السعودية على البنى التحتية والأهداف المدنية وقتل وجرح المدنيين انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسانداعيةً المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها لوقف العدوان السعودي فوراً وتقديم المساعدات إلى الشعب اليمني المظلوم وتكثيف الإجراءات في هذا المجال.

ودعت افخم الامم المتحدة الى استخدام کافه قدراتها لحمایة المدنیین خاصه النساء والاطفال في اليمن .

وجددت المتحدثة باسم الخارجية الايرانية استعداد الجمهوریة الاسلامیة في ایران لارسال المساعدات الانسانیة العاجلة الی الشعب الیمني وعلاج الجرحی/انتهى/.