لاريجاني : الاعتداءات ضد المسجد الأقصى اهانة لكل المسلمين

وافادت وكالة مهر للأنباء ان لاريجاني قال في كلمة له في مستهل جلسة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد "هل يسمح للمسلمين بالتواجد في كنس اليهود وهل خصص الكيان الصهيوني وقتا زمنيا لوجود المسلمين في الكنس؟"

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي : ان الكيان الصهيوني يستخدم القوة لمنع المسلمين من دخول المسجد الاقصى وهذا عمل غير انساني وارهابي ولكن هناك للأسف سبات متعمد في العالم الاسلامي لتجاهل قضية فلسطين والمسجد الاقصى ويستغل الكيان الصهيوني هذا الامر بشكل كبير.

واضاف لاريجاني : ان الاهتمام بهذه القضية هو واجب على كل المسلمين وان الشعب الايراني قد نظم مسيرات احتجاجية كما يدين مجلس الشورى الاسلامي هذه الاعتداءات الصهيونية ويطالب المحافل الدولية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بالتصدي لهذه الاعتداءات والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم /انتهى/.