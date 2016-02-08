وصول رئيس الوزراء اليوناني الى طهران

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الطرق والبناء الايراني عباس آخوندي كان قد استقبل تسيبرايس في مطار مهر آباد في طهران وان النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري سيستقبله صباح اليوم رسميا في مجمع قصور سعد آباد.

وكان تسيبراس قد توجه مساء أمس الى مدينة اصفهان في وسط ايران لزيارة المعالم الاثرية في هذه المدينة.

ويضم الوفد اليوناني 50 شخصية اقتصادية إلى جانب وزير الخارجية اليوناني، ووزير البيئة والطاقة، ووزير المالية، ووزير السياحة والتمنية.

وكان مكتب رئيس الوزراء اليوناني اعلن انه من المتوقع ان توقع اليونان وايران على عدد من مذكرات التفاهم الاقتصادية خلال هذه الزيارة وخاصة في مجال الطاقة.

وكانت ايران من مصدري النفط الى اليونان لكن صادرات النفط الايراني الى هذا البلد قد تراجعت الى النصف في عام 2012 بسبب الضغوطات الغربية والعقوبات المفروضة على ايران.

هذا وتسعى الدول الاوروبية الى تعزيز علاقاتها مع ايران بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي /انتهى/.