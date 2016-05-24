مسؤولية مجلس الخبراء تتمثل في صيانة الهوية الاسلامية والثورية

وأفادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وجه اليوم بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمجلس خبراء القيادة ، رسالة الى أعضائه الجدد وقرأها نيابة عنه رئيس مكتب قائد الثورة حجة الاسلام محمد كلبايكاني.

وهنأ قائد الثورة الاسلامية في هذه الرسالة الاعضاء الجدد لحصولهم على ثقة الشعب الايراني سائلاً الله تعالى توفيقهم في تقديم خدمة لائقة للشعب الايراني.

وأشار آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الى مسؤولية مجلس خبراء القيادة قائلاً : ان هذه المسؤولية تتمثل في صيانة الهوية الاسلامية والثورية للنظام بشكل دقيق وتوجيه اجهزته المتناغمة نحو اهدافها السامية.

وأضاف سماحته : ان تنفيذ هذه المسؤولية الصعبة تحتاج الى تلك الصلاحيات التي أتاحها دستور البلاد مؤكداً ان هذا المجلس يحدد استمرار وبقاء تلك الصلاحيات.

ونوه قائد الثورة الى بعض المسؤوليات الملقاة على عاتق هذا المجلس مطالباً المجلس التعرف على مكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية في العالم المعاصر و الاهتمام بظاهرة سيادة الشعب الدينية الرائعة والاهتمام بدور الايمان والمعتقدات المنبثقة عن المعارف الاسلامية التي شكلت احد الخيارات الشعبية ، والاهتمام بتأثير التقوى الفردية والسياسية لشخص القائد على ثقة الشعب وقوة واستقرار النظام./انتهى/



