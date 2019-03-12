تعيين إبراهيم رئيسي نائبا أولا لرئيس مجلس خبراء القيادة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مجلس خبراء القيادةصوت في الجلسة السادسة لاجتماع خبراء القيادة بالأغلبية لصالح تعيين ابراهيم رئيسي نائبا أولا لرئيس المجلس خلفا لهاشمي شاهرودي.

وقد رشح للمنصب كل من آية الله "إبراهيم رئيسي" و"صادق آملي لاريجاني"، وفاضل كلبايكاني".

وحصل رئيسي على 43 صوت من اصل 78 صوت من الاعضاء الحاضرين وآملي لاريجاني على 27 وفاضل كلبايكاني على 5 اصوات وامتنع ثلاثة اعضاء عن التصويت.

الجدير بالذكر أن أية الله هاشمي شاهرودي كان يشغل هذا المنصب سابقا قبل أن توافيه المنية قبل شهور./انتهى/