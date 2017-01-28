الجيش المصري: مقتل 4 عسكريين و20 مسلحاً شمالي سيناء

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن النشرة أن الجيش المصري في بيان له، أوضح أن "4 عسكريين، من بينهم ضابطان، قتلوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك، بوسط سيناء"، مشيراً إلى "اكتشاف وتدمير جسمي نفق رئيسين و5 فتحات أنفاق".

وأشار إلى أن "القوات دمرت عددا من المنازل والمركبات خاصة بالعناصر التكفيرية، ومناطق اختباء وتصنيع المواد المفخخة والمتفجرة"، لافتاً إلى أن "عمليات مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية، متواصلة لليوم الخامس على التوالي"./انتهى/