لايران شروط للمفاوضة مع السعودية بخصوص موسم الحج

أوضح نائب اللجنة الثقافية في مجلس الشورى الاسلامي جمشيد جعفر بور في تصريح لوكالة مهر للأنباء إن محادثات الهيئة الايرانية مع السعودية لبحث مشاركة ايران في موسم الحج القادم تأتي في إطار اهتمام الجمهورية الاسلامية بأداء المسلمين لفريضة الحج.

ونوه جعفر بور إلى إن المحادثات لن تخضع لأي ضغوط معينة، مؤكداً إنه يتوجب على السعودية أن تجيب على عدة أسئلة حول كارثة منى الذي أوقعت بعدد كبير من الضحايا بين الحجاج وحادثة وقوع الرافعة والاعتداء على زائرين ايرانيين.

وأضاف جعفر بور إن هناك عدد من النقاط يجب البحث فيها ولايمكن للهيئة الايرانية أن تتساهل بها، مشيراً إلى إنه يتوجب على السعودية ضمان عدم تكرار الحوادث وإعطاء الحجاج نوع من الحرية لإقامة مراسم البرائة ودعاء كميل. /انتهى/