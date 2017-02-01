وصرح سيروس كيان ارثي لوكالة مهر للأنباء ان ايران حاليا تمتلك اكبر اسطول بحري لناقلات النفط الخام في العالم قائلا :" في الوقت الحالي سعة ناقلات النفط للشركة الوطنية الايرانية تفوق 15 مليون و5 الف طن سنوياً.

واشار الى ازدياد سعة الاسطول البحري الايراني في فترة العقوبات ، مؤكدا ان ايران تمتلك اكبر اسطول بحري في العالم مصرحاً :" في فترة العقوبات ايضا كان اسطول ناقلات النفط في خدمة صادرات النفط الايراني.

واعلن المدير العام لشركة ناقلات النفط الايراني عن تأجير بعض الناقلات النفط الايرانية لشركات اوروبية كبيرة بعد رفع العقوبات ضد ايران مضيفاً " مازلنا ننوي تطوير وتأهيل اسطول ناقلات النفط الايراني".

وردّا على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء حول خطط جديدة لتصنيع ناقلات نفطيّة جديدة أوضح كيان ارثي انّه "سيتم توسيع اسطول ناقلات النفط ضمن سياسات الاقتصاد المقاوم".

واختتم كيان ارثي في خصوص انخفاض عائدات ناقلات النفط تاثرا بانخفاض اسعار نفط الخام العالمي بأنه "من المؤكد أنه ستنخفض عائدات ناقلات النفط مع انخفاض اسعار النفط الخام"./انتهى/