حرس الحدود العراقي يتقدم على الحدود السورية من منفذ الوليد باتجاه منفذ القائم

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة من قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية في الأنبار تقدمت صباح اليوم، من منفذ الوليد الحدودي مع سوريا باتجاه منفذ القائم الحدودي العراقي مع سوريا أيضا".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة تمكنت من تطهير ومسك 40 كيلو متر من منفذ الوليد الحدودي باتجاه منفذ القائم الحدودي"، مشيرا الى ان "هناك عمليات تطهير وتقدم لقوات حرس الحدود حتى تحرير وتطهير الحدود السورية العراقية غربي الأنبار".

يذكر أن قوات حرس الحدود العراقي ضمن قيادة المنطقة الثانية في الأنبار، تمكنت خلال اليومين الماضيين من مسك منفذ الوليد الحدودي مع سوريا ومسك الحدود بين منفذ طريبيل ومنفذ الوليد الحدودي حسب مصدر امني./انتهى/