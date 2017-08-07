وفود من اكثر من 100 بلد شاركت في مراسم اداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي" قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان وفودا من 105 دول و9 منظمات دولية شاركت في مراسم اداء اليمين الدستورية، وتم عقد 140 لقاء بين المسؤولين الايرانيين والوفود الاجنبية على هامش هذه المراسم ، تناولت اهم القضايا الاقتصادية والسياسية والاقليمية والدولية.
يتبع................./
اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" ان وفودا من اكثر من 100 دولة ومنظمة دولية شاركت في مراسم اداء رئيس الجمهورية "حسن روحاني" اليمين الدستورية أمس الاول السبت.
وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي" قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان وفودا من 105 دول و9 منظمات دولية شاركت في مراسم اداء اليمين الدستورية، وتم عقد 140 لقاء بين المسؤولين الايرانيين والوفود الاجنبية على هامش هذه المراسم ، تناولت اهم القضايا الاقتصادية والسياسية والاقليمية والدولية.
رمز الخبر 1875194
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