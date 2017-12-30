ترامب يحرض على الاضطرابات في ايران

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هناك العديد من التقارير حول الاحتجاجات السلمية من قبل المواطنين الايرانيين الذين تضرروا من فساد النظام واهدار ثروات البلاد بتمويل الارهاب في الخارج"، في اشارة الى مساندة الجمهورية الاسلامية الايرانية لنضال الشعب الفلسطيني ومعارضتها لقرار ترامب حول القدس ودعمها لجبهة المقاومة ومحاربة التنظيمات الارهابية في سوريا والعراق، والمدعومة من قبل امريكا والكيان الصهيوني والانظمة الرجعية.

واقترح ترامب قائلا "على حكومة طهران احترام حقوق الشعب الايراني، بما في ذلك الحق في التعبير عن نفسه، ان العالم يراقب"، حسب زعمه.

في السياق نفسه ، وفي تدخل سافر كررت وزارة الخارجية الامريكية المزاعم الواهية للمسؤولين الامريكيين، ودعت جميع دول العالم الى دعم مطالب الشعب الايراني!.

يذكر انه اثار تجمع احتجاجي في مدينة مشهد يوم الخميس لمجموعة من الاشخاص الذي خسروا ودائعهم في بعض المؤسسات المالية، تخللها شعارات ومطالب اقتصادية، كما شهدت بعض المدن أمس الجمعة تجمعات محدودة./انتهى/