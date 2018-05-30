جنرال كوري شمالي يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء بومبيو تحضيرا لقمة ترامب-كيم

وصل جنرال كوري شمالي كبير إلى مطار بكين الدولي الاربعاء قبيل توجهه الى الولايات المتحدة حيث يجري محادثات رفيعة مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو تحضيرا لقمة مرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.