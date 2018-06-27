قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس ومسؤولي السلطة القضائية

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل صباح اليوم الاربعاء رئيس ومسؤولي الجهاز القضائي ورؤساء الادعاء العام في انحاء البلاد بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله محمد حسين بهشتي رئيس المحكمة العليا على يد المنافقين في العام 1981، واسبوع السلطة القضائية./انتهى/