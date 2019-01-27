19 قتيلا و48 جريحا بانفجار في كنيسة جنوب الفيلبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن أسوشيتد برس، أنه وقع تفجيران في كنيسة في منطقة "میندانائو" جنوب الفيلبين اسفر عنهما على الأقل 19 قتيلا و48 جريحا.

الجدير بالذكر أن منطقة "میندانائو" اكثر سكانها من المسلمين وقد شهدت الاثنين الماضي استفتاء من اجل الحكم الذاتي وانتهت النتجية بنعم على الاستفتاء.

ويشار إلى أنه منذ اربعة عقود تجري مناقشات حول الانفصال في المنطقة وراح اثرها اكثر من 120 شخصا.

كما انه بعد الحكم الذاتي ستستمر الحكومة المركزية في الاشراف على الميزانية العسكرية والأمنية والميزانيات السنوية، بالاضافة إلى انه لن يتم نقل السلطة إلى مجموعة مورو الانفصالية بحلول عام 2022./انتهى/